Срочно пожалуйста рассчитайте сколько молей газообразного о2 нужно для горения 5.1 г фосфора

Химия
Срочно пожалуйста рассчитайте сколько молей газообразного о2 нужно для горения 5.1 г фосфора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 5,1 г                      Х моль   4Р            +         5О2        =       2Р2О5n = 4 моль              n = 5 мольМ=31 г/мольm=124 г5,1 г Р     -    Х моль О2124 г Р    -    5 моль О2n(O2) = 5,1 * 5 / 124 = 0,2 моль

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