Срочно пожалуйста рассчитайте сколько молей газообразного о2 нужно для горения 5.1 г фосфора

Химия

Срочно пожалуйста рассчитайте сколько молей газообразного о2 нужно для горения 5.1 г фосфора

Автор: Гость