Срочно пожалуйста рассчитайте сколько молей газообразного о2 нужно для горения 5.1 г фосфора
Химия
Срочно пожалуйста рассчитайте сколько молей газообразного о2 нужно для горения 5.1 г фосфора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,1 г Х моль 4Р + 5О2 = 2Р2О5n = 4 моль n = 5 мольМ=31 г/мольm=124 г5,1 г Р - Х моль О2124 г Р - 5 моль О2n(O2) = 5,1 * 5 / 124 = 0,2 моль
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