Срочно пожалуйста решите 1)b^2-b\b^2-1 2) 49a^2-b^2\8a^2*a\14a-2b
Алгебра
Срочно пожалуйста решите 1)b^2-b\b^2-1 2) 49a^2-b^2\8a^2*a\14a-2b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)решение:b^4-b-12b^2/b^2=-b-12 2)решение 49а^2-b/8a^2=49A^2*8a^2-b=392a^4-b/8a^2=392a^4сокращаемна8a^!=49a^2-b a/14a-2b/1=a-28ab/14a 28a и 14a coкращаем=a-2b 49a^2-b*a-2b= a и a^2 сокращаем b b сокращаем получаем ответ 49а+2
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