СРОЧНО! Пожалуйста решите дам 20 баллов, хотя бы одну решите! 1)Найдите скорости дв??х автомобилей, если известно, что скорость их сближения равна 173 км/ч, а скорость удаления равна 17 км/ч. 2)Найдите скорость течения реки и...
Математика
СРОЧНО! Пожалуйста решите дам 20 баллов, хотя бы одну решите! 1)Найдите скорости дв??х автомобилей, если известно, что скорость их сближения равна 173 км/ч, а скорость удаления равна 17 км/ч. 2)Найдите скорость течения реки и собственную скорость теплохода, если его скорость по течению реки равна 47 км/ч, а против течения - 39 км/ч.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для игры в классики Таня начертила на асфальте прямоугольник со сторонами 2м и3м Ч??му равна его площадь
Математика
Математика
Решите уравнением. Велосепедист ехал из одного города в другой со скоростью 10 км/ч. Если бы он ехал со скоростью на 20% больше, то приехал бы в го...
Английский язык
Помогите пожалуйста! Поставить вопрос: общий, специальный и к подлежащему. Вот предложение "He wrote a letter yesterday"
Українська література