СРОЧНО! Пожалуйста решите дам 20 баллов, хотя бы одну решите! 1)Найдите скорости дв??х автомобилей, если известно, что скорость их сближения равна 173 км/ч, а скорость удаления равна 17 км/ч. 2)Найдите скорость течения реки и...

Математика

СРОЧНО! Пожалуйста решите дам 20 баллов, хотя бы одну решите! 1)Найдите скорости дв??х автомобилей, если известно, что скорость их сближения равна 173 км/ч, а скорость удаления равна 17 км/ч. 2)Найдите скорость течения реки и собственную скорость теплохода, если его скорость по течению реки равна 47 км/ч, а против течения - 39 км/ч.

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