Увеличьте на 1 см сторону квадрат,периметр которого равен 12 см.Чему равен периметр нового квадрата
Математика
Увеличьте на 1 см сторону квадрат,периметр которого равен 12 см.Чему равен периметр нового квадрата
Ответ(ы):
Гость:
Периметр равен 16-цати сантиметрам
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