СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ УПР. 172
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СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАЙТЕ УПР. 172
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мать партниха. Старший брат учился в институте. Младший брат недавно пошёл в школу. Сестра училась только на пятерки. Наш дедушка любит зверей. Надеюсь правильно!!!
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