СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прочитайте предлоения. Назовите сначала повествовательные, затем вопросительные и побудительные предлоения. Как вы это определили? 1) Сохранившаяся листва теперь будет висеть на де...

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СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прочитайте предлоения. Назовите сначала повествовательные, затем вопросительные и побудительные предлоения. Как вы это определили? 1) Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях до первых зазимков. 2) Пускай е солнца ясный лик отныне радостно блистает . 3) И какой же русский не любит быстрой езды ? 4) Не для тебя ли по скалам бегут и брызжут водопады ? 5) Сейте разумное , доброе , вечное. 6) На поляне около лесной опушки я увидел синие цветы .7) Посмотреть бы с высоты байкальских береговых гор на поезд. 8) Откройте мне вашу тайну . 9) Где сладкий шёпот моих лесов ? 10) Луна во мгле перебегала из тучи в тучу и курган мгновенным блеском озаряла.

Автор: Гость