Срочно!!! Прошу помогите!
Алгебра
Срочно!!! Прошу помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3^5a^10*3^4a^12)/3^4a^22=3^5a^6=243*a^6=243*244=59292
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