СРОЧНО!!!Ребят,помогите пожалуйста!!! 1. Тело моллюсков делится на: а) голову и гру??ь б) голову, туловище, ногу в) голову, туловище, грудь 2. Органами дыхания брюхоногих моллюсков являются: а) легкие б) жабры в) отсу...

Биология

СРОЧНО!!!Ребят,помогите пожалуйста!!! 1. Тело моллюсков делится на: а) голову и гру??ь б) голову, туловище, ногу в) голову, туловище, грудь 2. Органами дыхания брюхоногих моллюсков являются: а) легкие б) жабры в) отсутствуют 3. Сердце моллюсков состоит из: а) одной камеры б) двух предсердий в) предсердия и желудочка 4. Нервная система моллюсков: а) лестничного типа б) разбросанно - узловая в) брюшная нервная цепочка 5. Наружная раковина отсутствует у: а) брюхоногих б) двустворчатых в) головоногих 6. Мантийная полость – это полость между: а) раковиной и мантией б) мантией и внутренними органами в) раковиной и внутренними органами 7. Пищеварительная железа у моллюсков: а) желудок б) печень в) кишечник 8. К двустворчатым моллюскам относят: а) осьминогов д) слизней б) устриц е) беззубок в) мидий г) кальмаров

Автор: Гость