Решите уравнение плиз это срочно x+ дробь 3целых две пятых =14целых одна шестая
Математика
Решите уравнение плиз это срочно x+ дробь 3целых две пятых =14целых одна шестая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3²/₅=14¹/₆ x=85/6-17/5=(85*5-17*6)/(6*5)=(425-102)/30=323/30=10²³/₃₀.
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