СРОЧНО! План - описание "Пустыни" 1.Где находится 2.Климат 3.Растения и как они там живут 4.Животные и как они там живут Можно ещё что-нибудь интересное добавить))

Окружающий мир

СРОЧНО! План - описание "Пустыни" 1.Где находится 2.Климат 3.Растения и как они там живут 4.Животные и как они там живут Можно ещё что-нибудь интересное добавить))

Автор: Гость