СРОЧНО! План - описание "Пустыни" 1.Где находится 2.Климат 3.Растения и как они там живут 4.Животные и как они там живут Можно ещё что-нибудь интересное добавить))
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СРОЧНО! План - описание "Пустыни" 1.Где находится 2.Климат 3.Растения и как они там живут 4.Животные и как они там живут Можно ещё что-нибудь интересное добавить))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустыня находится в Африке. В пустыне днём жаркий климат, ночью очень холодно -3%. В пустыне одни кактусы. Они содержат сок. Там водятся змеи, ящерицы.
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