Срочно!SOS:-c Help me Сочинение-В весеннем лесу
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Срочно!SOS:-c Help me Сочинение-В весеннем лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу наступила весна. Вся природа проснулась от зимней спячки. Деревья позеленели. На их ветках сидят птицы, и поют свою звонкую песню. Лесные цветы расцвели, солнце греет ярко и лучисто (либо можешь написать тепло)
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