Срочно!SOS:-c Help me Сочинение-В весеннем лесу

Гость: Гость:

В лесу наступила весна. Вся природа проснулась от зимней спячки. Деревья позеленели. На их ветках сидят птицы, и поют свою звонкую песню. Лесные цветы расцвели, солнце греет ярко и лучисто (либо можешь написать тепло)