1)каким организмом обеспечивают передвижением вырост цитоплазмы,жгутии и реснички? 1)кишечнополостым 2)простейшие 3)плоским червям 4)клетки грибов 2)Чем отличаются высшие растения от низших?
Биология
1)каким организмом обеспечивают передвижением вырост цитоплазмы,жгутии и реснички? 1)кишечнополостым 2)простейшие 3)плоским червям 4)клетки грибов 2)Чем отличаются высшие растения от низших?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2. 2. Высшие растения имеют органы и ткани, низшие же не имеют, у них тело представлено слоевищем
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