СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 2

Гость: Гость:

10 классов по 9 светильников 10*9 = 90 светильников в классах актовый зал 27 светильников 90 + 27 = 117 всего повесили. 117 *6 = 702 лампочки. Соответственно 700 лампочек не хватит, нужно 702.