СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 2

Математика
СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 классов по 9 светильников 10*9 = 90 светильников в классах актовый зал 27 светильников 90 + 27 = 117 всего повесили. 117 *6 = 702 лампочки. Соответственно 700 лампочек не хватит, нужно 702.
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