Сочинение о Александре невском

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Князь Александр был сыном Ярослава, внуком Всеволода. Получил прозвище «Невский» за битву со шведами. Он был очень красив, силен и отличался большим умом. Атександр Невский посвятил свою жизнь борьбе с захватчиками, сам же верил искренне в бога и не отличался агрессивностью. Слух о его могуществе распространился за пределами Руси. Когда князь Александр узнал о том, что шведы готовятся к нападению, он «разгорелся сердцем» и встал на защиту Роди­ны. Автор говорит, что Бог помогает Александру, так он утвер­ждает торжество христианства. Александр победил короля, а в скором времени сражался с немцами. Тоже одержал победу. Александр Невский всегда имел верных соратников, которые отличались мужеством, силой, искренне служили общему делу. Всегда на стороне князя были высшие силы, Бог. Особенным был его последний подвиг. Он защищал Русь от нападок хана Батыя, ему удалось «отмолить людей от беды той», то есть от попыток Батыя заставить россиян «воевать вместе с ним». Основное его воинское правило: «Не в силе Бог, но в прав­де». Он всегда старался быть справедливым, искренне заботил­ся о благополучии людей. После его кончины люди скорбели, считали, что потеряли «солнце земли Суздальской». «И были вопль, и кричание, и тоска, так никогда не бывало. И земля сотрясалась». Такова была любовь людей к этому князю, который впос­ледствии был причислен к лику святых