Напишите 15 слов с орфограммой -н- и -нн- в суффиксах прилагательных и причастий
Русский язык
Напишите 15 слов с орфограммой -н- и -нн- в суффиксах прилагательных и причастий
Ответ(ы) на вопрос:
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Стеклянный, оловянный, деревянный, серебряный, кожаный, соломенный, ветреный, старинный, надломленный, спасенный, купленный, каменный, гусиный, куриный, лебединый.
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