Напишите 15 слов с орфограммой -н- и -нн- в суффиксах прилагательных и причастий

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Напишите 15 слов с орфограммой -н- и -нн- в суффиксах прилагательных и причастий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стеклянный, оловянный, деревянный, серебряный, кожаный, соломенный, ветреный, старинный, надломленный, спасенный, купленный, каменный, гусиный, куриный, лебединый.
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