Срочно Турист двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначения обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час на весь путь турист затратил две целях три пятых часов сколько часов затратил турист...

Математика

Срочно Турист двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначения обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час на весь путь турист затратил две целях три пятых часов сколько часов затратил турист двигаясь по горной дороге ответ я знаю 2 часа а решение нет помогите

Автор: Гость