Срочно Турист двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначения обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час на весь путь турист затратил две целях три пятых часов сколько часов затратил турист...
Математика
Срочно Турист двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначения обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час на весь путь турист затратил две целях три пятых часов сколько часов затратил турист двигаясь по горной дороге ответ я знаю 2 часа а решение нет помогите
Ответ(ы):
Гость:
X----расстояние км-расстояние пройденное по горной дороге ч-время затраченное туристом по горной дороге
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Математика