Помогите решить первое слагаемое 9870,оно в 3 раза меньше второго слагаемого .Найдите сумму

Алгебра
Помогите решить первое слагаемое 9870,оно в 3 раза меньше второго слагаемого .Найдите сумму
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень просто. Берём 9870 и умножаем на 3 получаем 29610. Теперь прибавляем к 9870 29610 получаем 39480.
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