Помогите плиииз p. 102 ex. 6
Английский язык
Помогите плиииз p. 102 ex. 6
Ответ(ы):
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1) warm 2) a t-shirt 3) sunny 4) season 5) weather 6) hot 7) summer 8) degrees
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