(беларусi) (збажыною) какое скланение? начислю 39 баллов

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Беларусі- 3 скланенне, збажыною- 1 скланенне. Да першага (1-га) скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з канчаткам у назоўным склоне –а/-я: Да трэцяга скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з нулявым канчаткам.