Помогите решить задачу (решение) по математике 2 часть страница 33, задача 7 б. В прошлом году фермер Джон собрал со своего поля 8 ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах. В этом году он собрал 9 ц овощей. Сколько таких ж...
Математика
Помогите решить задачу (решение) по математике 2 часть страница 33, задача 7 б. В прошлом году фермер Джон собрал со своего поля 8 ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах. В этом году он собрал 9 ц овощей. Сколько таких же подвод ему нужно, если на каждую подводу он будет грузить на 100 кг больше, чем в прошлом году.
Ответ(ы):
Гость:
8 4= 2 ц на один подвод в прошлом году 100 кг= 1 ц 9(2+1)=3 подвода (2ц он грузил в прошлом году и на 1 больше в этом)
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