Реформы Ивана Грозного
История
Реформы Ивана Грозного
Ответ(ы):
Гость:
У Ивана Грозного были реформы,он создал земский собор,судебная реформа где он создал судебник,губная реформа,земская реформа,,военная реформа.
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