Коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.Таня находясь от Коли на расстоянии 240 м увидела что он что-то уронил.Со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки подняли ее и бросилась за Колей.Сколько времени Таня догоняла...
Математика
Коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.Таня находясь от Коли на расстоянии 240 м увидела что он что-то уронил.Со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки подняли ее и бросилась за Колей.Сколько времени Таня догоняла Коля?
Ответ(ы):
Гость:
1) 240 / 160 = 1,5 мин Таня бежала до варежки 2) 1,5 * 80 = 120 м успел пройти Коля, пока Таня не взяла варежку Теперь между ними разница в 120 метров. 3) 160 - 80 = 80 м/мин скорость сближения 4) 120 : 80 = 1,5 мин будет догонять Таня Колю Ответ: 1,5 мин
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