Коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.Таня находясь от Коли на расстоянии 240 м увидела что он что-то уронил.Со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки подняли ее и бросилась за Колей.Сколько времени Таня догоняла...

Математика

Коля шел со скоростью 80 м/мин и уронил варежку.Таня находясь от Коли на расстоянии 240 м увидела что он что-то уронил.Со скоростью 160 м/мин она добежала до варежки подняли ее и бросилась за Колей.Сколько времени Таня догоняла Коля?

Автор: Гость