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Помогите умножить 7 9/10*12
Математика
Помогите умножить 7 9/10*12
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 9/10*12=79/10*12/1=94,8
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