Срочно!Упр 4 задача (а)Заранее спасибо!!!

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11,15-9,15=2 (ч) они встретились 40×2=80 (км) проехал вездеход 50×2=100 (км) проехал грузовик 80+100=180 (км) расстояние между лагерем геологов и посёлка Таёжный Ответ:180 км