Срочнооо,40 баллов.трачу баллы,т.к удаляю аккаунт Точки M,K и P лежат на одной прямой.MP=24cm,отрезок KP в 5 раз меньше отрезка MK.Найдите отрезок MK 40 баллов

Геометрия

Срочнооо,40 баллов.трачу баллы,т.к удаляю аккаунт Точки M,K и P лежат на одной прямой.MP=24cm,отрезок KP в 5 раз меньше отрезка MK.Найдите отрезок MK 40 баллов

Автор: Гость