Срочнооо,40 баллов.трачу баллы,т.к удаляю аккаунт Точки M,K и P лежат на одной прямой.MP=24cm,отрезок KP в 5 раз меньше отрезка MK.Найдите отрезок MK 40 баллов

Геометрия
Срочнооо,40 баллов.трачу баллы,т.к удаляю аккаунт Точки M,K и P лежат на одной прямой.MP=24cm,отрезок KP в 5 раз меньше отрезка MK.Найдите отрезок MK 40 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть КР=х, тогда МК=5х. МК+КР=МР, 5х+х=24, 6х=24, х=4, МК=5х=5·4=20 см - это ответ.
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