Срочнооооо перевести на русский !!!!! номер 50

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Срочнооооо перевести на русский !!!!! номер 50
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) Мисс Чаттер  дала Беки яблоко.   "Что ты скажешь !-спросила мисс Чаттер.   "Дай мне ещё одно, пожалуйста"-сказала Беки.  б) Мисс Чаттер: Этот кусок хлеба и масла для тебя, Джейсон.  Джэйсон: Спасибо, Мисс Чаттер  Мисс Чаттер: Это хорошо. Я люблю когда дети говорят спасибо  Джэйсон: Я могу сказать тебе это ещё раз. Дайте мне большой кусок торта, пожалуйста
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