Срочнооооо перевести на русский !!!!! номер 50

Гость: Гость:

А) Мисс Чаттер дала Беки яблоко. "Что ты скажешь !-спросила мисс Чаттер. "Дай мне ещё одно, пожалуйста"-сказала Беки. б) Мисс Чаттер: Этот кусок хлеба и масла для тебя, Джейсон. Джэйсон: Спасибо, Мисс Чаттер Мисс Чаттер: Это хорошо. Я люблю когда дети говорят спасибо Джэйсон: Я могу сказать тебе это ещё раз. Дайте мне большой кусок торта, пожалуйста