Рещите уравнение 4 15/14-(x-7 3/14)=2 9/14 помогите пожалуйста срочно
Математика
Рещите уравнение 4 15/14-(x-7 3/14)=2 9/14 помогите пожалуйста срочно
Ответ(ы):
Гость:
4 15/14-(x-7 3/14)=2 9/14 4 15/14-2 9/14=x-7 3/142 6/14+7 3/14=хх=9 9/14Проверка4 15/14-(9 9/14-7 3/14)=2 9/14 4 15/14-2 6/14=2 9/142 9/14=2 9/14
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