Выберите правильный вариант местоимения I Haven't Written … exercises yet. A) our. B) these. C) my. D) mine. E) some.
Английский язык
Выберите правильный вариант местоимения I Haven't Written … exercises yet. A) our. B) these. C) my. D) mine. E) some.
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ - C) my
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