Подскажите, если в северной америке лето, то что будет в южной америке в это же вре??я?
Окружающий мир
Подскажите, если в северной америке лето, то что будет в южной америке в это же вре??я?
Ответ(ы):
Гость:
Лето будет. Ведь С.Америка находится там же где и Ю.америка. Они находятся на западном полушарии земли.
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