Помогите пж нужно написать эссе на тему "Защитим почки"

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Проблем с почками можно избежать, если прямо сейчас начать делать это. Регулярно контролируйте уровень сахара в крови «Строгий контроль уровня сахара в крови действительно помогает предотвратить развитие или прогрессирование осложнений со стороны почек», - говорит Наталья Черникова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии РМАПО. Узнайте у своего врача, каков для вас оптимальный уровень сахара в крови. Принимайте лекарства Большинству пациентов с диабетической болезнью почек требуется снизить артериальное давление. Чаще всего врачи рекомендуют два класса препаратов – это ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БРА). Оба могут предотвратить или замедлить развитие диабетической болезни почек, поэтому врачи могут выписывать их пациентам, у которых нормальное давление, но есть угроза развития осложнений на почки. Следите за своим артериальным давлением Ваше нормальное давление должно быть 130/80. Даже небольшое повышение артериального давления может ухудшить ваше состояние. При слегка повышенном давлении врач может порекомендовать вам снижение веса, физические упражнения, отказ от алкоголя и курения. Есть много лекарственных средств для снижения давления. Андрей Л. – предприниматель, Москва, ему 58 лет. Через 8 месяцев после того, как анализ крови показал наличие заболевания почек, потребовался диализ почки. 10 лет назад ему поставили диагноз – диабет 2 типа. Все это время у Андрея не было никаких симптомов заболевания почек. К сожалению, это типичная история. «Наши люди замечают проблемы только при резком ухудшении состояния», – говорит врач-эндокринолог Наталья Черникова. «Ранняя диагностика заболевания почек очень важна для эффективного лечения, но она зависит от самих пациентов, которые должны регулярно сдавать анализы мочи и крови, – утверждает Наталья Альбертовна. Есть лекарства, которые могут замедлить развитие болезни и помочь почкам нормально работать, но своевременный диагноз – это главное. Мы рекомендуем пациентам с диабетом 2 типа и диабетом 1 типа со стажем более 5 лет, ежегодно сдавать анализ мочи на микроальбумин». Предупрежден, значит вооружен Ранняя диагностика поможет предотвратить развитие заболевания почек, в результате которого может потребоваться диализ; предотвратить или задержать возникновение осложнений, таких как малокровие (анемия), поражение нервов, сердечные заболевания и заболевания сосудов. Почки – это скопление большого количества кровеносных сосудов. Они фильтруют кровь, выводя продукты распада и избыток соли и воды. Больные почки не фильтруют кровь, в которой накапливаются продукты распада, и тем самым ухудшается состояние организма. «Диабет заставляет почки работать с повышенной нагрузкой, – говорит Наталья Черникова. Увеличившийся поток крови поднимает давление, а это в свою очередь ведет к поражению мелких сосудов». У 40% людей с диабетом возникают заболевания почек, но большинство из них не знают об этой опасности. Андрей – один из них. «Я даже не предполагал, что одно с другим связано», – говорит он. Через 3 года после диализа ему пересадили почку. «Надо было серьезнее относиться к приему лекарств, когда я только заболел. Ведь как я рассуждал: высокое давление? – ну и что – ведь чувствую я себя хорошо». В группе риска находятся люди, у которых в роду уже были страдающие диабетом или заболеваниями почек. Также в нее входят те, у кого повышенное давление, ожирение. Важность контроля Грамотный контроль диабета поможет и при заболеваниях почек. Рекомендации схожие: здоровое питание, контролирование веса, сахара в крови, холестерина, кровяного давления. Надо снизить потребление соли, не курить, регулярно заниматься спортом.