Найдите значение выражения : (3х + 4)(9х² - 12 + 16) - 64 - 3(3х + 1) + х² при х=1 СРОЧНО.ПОМОГИТЕ.УМИРАЮ.

Алгебра
Найдите значение выражения : (3х + 4)(9х² - 12 + 16) - 64 - 3(3х + 1) + х² при х=1 СРОЧНО.ПОМОГИТЕ.УМИРАЮ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A  = (3·1+4)(9·1²+4) - 64 - 3(3·1+1) + 1²=      = 7·13 - 64 - 3·4 +1 =      =  91 -63 - 12 =  16 A = 16
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