Найдите значение выражения : (3х + 4)(9х² - 12 + 16) - 64 - 3(3х + 1) + х² при х=1 СРОЧНО.ПОМОГИТЕ.УМИРАЮ.
Алгебра
Найдите значение выражения : (3х + 4)(9х² - 12 + 16) - 64 - 3(3х + 1) + х² при х=1 СРОЧНО.ПОМОГИТЕ.УМИРАЮ.
Ответ(ы):
Гость:
A = (3·1+4)(9·1²+4) - 64 - 3(3·1+1) + 1²= = 7·13 - 64 - 3·4 +1 = = 91 -63 - 12 = 16 A = 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите составить вопросы из следующих словосочетаний: His bedroom Posters White,blue and yllow. Under the window His cat
Алгебра
Одна из точек,отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 9 — 11 Ка??ая это точка? 1)A, 2)B, 3)C, 4)D
История
Помогите заполнить таблицу по всемирной истории.. 9 класс. "Буржуазны реформы 1860-1870 гг " Это 18 параграф
Английский язык