ПОЧЕМУ АВТОР НАЗВАЛ СКАЗКУ КЛАДОВАЯ СОЛНЦЕ СКАЗКА-БЫЛЬ...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Литература
ПОЧЕМУ АВТОР НАЗВАЛ СКАЗКУ КЛАДОВАЯ СОЛНЦЕ СКАЗКА-БЫЛЬ...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
Кладовая солнца" — одно из лучших произведений русской литературы для детей. Сказку-быль «Кладовая солнца» Пришвин написал в 1945 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны. “Сказка-быль” — это жанровое определение произведения. Сказка — это повествование, основанное на вымысле. Быль — это история о том, что действительно было. Пришвин подчёркивает, что в его произведении вымысел переплетается с реальностью. Возможно, автор хотел, чтобы читатели воспринимали это повествование не просто как историю о двух детях, которые заблудились, но и в более широком смысле. В словосочетание “кладовая солнца” автор вкладывает большое значение. Вспомним о том, что Пришвин был агрономом, биохимиком, исследователем, следил за развитием современной ему науки. В «Кладовой солнца» он выступил не просто как писатель, но и как просветитель. В простой и ясной форме автор рассказывает о серьёзных естественнонаучных открытиях. Солнце отдаёт своё тепло растениям, растения отмирают и падают на дно болота, и там накапливается постепенно слой торфа. Торф — это природное богатство, которое жизнь на земле копила веками. Но целебная клюква, деревья и травы, животные и птицы этого болота — это тоже кладовая природы. Первоначально «Кладовая солнца» называлась «Друг человека» . Если бы Пришвин назвал рассказ «Друг человека» , то весь акцент перенёс бы на образ собаки, которая спасла мальчика. Но главная идея рассказа в том, что природа — это огромная кладовая, и человек должен научиться пользовать природными богатствами разумно, без жадности, не терять лучшие человеческие качества. Название «Кладовая солнца» вполне соответствует этой идее. 52 Нравится Пожаловаться
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