) Участок прямоугольной формы длиной 560 м, а шириной 3/4 его длины, засеяли фасолью. Сколько семян потребуется для замеса участка если на 1 га высеяли 1 ц?
Математика
) Участок прямоугольной формы длиной 560 м, а шириной 3/4 его длины, засеяли фасолью. Сколько семян потребуется для замеса участка если на 1 га высеяли 1 ц?
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