) Участок прямоугольной формы длиной 560 м, а шириной 3/4 его длины, засеяли фасолью. Сколько семян потребуется для замеса участка если на 1 га высеяли 1 ц?

Математика

) Участок прямоугольной формы длиной 560 м, а шириной 3/4 его длины, засеяли фасолью. Сколько семян потребуется для замеса участка если на 1 га высеяли 1 ц?

Автор: Гость