6.75умножить144 = решить столбиком
Математика
6.75умножить144 = решить столбиком
Ответ(ы):
Гость:
×6,75 ------------- 144 ----------------- 2 7 0 0 ----------------------- + 2 7 00 ----------------- 6 7 5 -------------------- 9 7 2 , 0 0
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