Помогите решить!!! В прямоугольном треугольнике MNK с гипотенузой MN и углом M равным 60 градусам проведена высота KH. Найдите MN и NH если MH=6см

Геометрия

Помогите решить!!! В прямоугольном треугольнике MNK с гипотенузой MN и углом M равным 60 градусам проведена высота KH. Найдите MN и NH если MH=6см

Автор: Гость