Помогите решить!!! В прямоугольном треугольнике MNK с гипотенузой MN и углом M равным 60 градусам проведена высота KH. Найдите MN и NH если MH=6см

Геометрия
Помогите решить!!! В прямоугольном треугольнике MNK с гипотенузой MN и углом M равным 60 градусам проведена высота KH. Найдите MN и NH если MH=6см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 12.............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
) Участок прямоугольной формы длиной 560 м, а шириной 3/4 его длины, засеяли фасолью. Сколько семян потребуется для замеса участка если на 1 га выс...
Ответить
Биология
Помогите пж нужно написать эссе на тему "Защитим почки"
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения : (3х + 4)(9х² - 12 + 16) - 64 - 3(3х + 1) + х² при х=1 СРОЧНО.ПОМОГИТЕ.УМИРАЮ.
Ответить
Литература
ПОЧЕМУ АВТОР НАЗВАЛ СКАЗКУ КЛАДОВАЯ СОЛНЦЕ СКАЗКА-БЫЛЬ...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Английский язык
Помогите составить вопросы из следующих словосочетаний: His bedroom Posters White,blue and yllow. Under the window His cat
Ответить