Расстояние 540м первый велосипедист преодолеавает на 2 минуты быстрее второго первый велосипедист проехал 60 м за тоже время за которое второй велосипедист проехал 50 м . На сколько метров в минуту скорость велосипедиста больше...

Математика

Расстояние 540м первый велосипедист преодолеавает на 2 минуты быстрее второго первый велосипедист проехал 60 м за тоже время за которое второй велосипедист проехал 50 м . На сколько метров в минуту скорость велосипедиста больше скорости второго?

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