Расстояние 540м первый велосипедист преодолеавает на 2 минуты быстрее второго первый велосипедист проехал 60 м за тоже время за которое второй велосипедист проехал 50 м . На сколько метров в минуту скорость велосипедиста больше...
Математика
Расстояние 540м первый велосипедист преодолеавает на 2 минуты быстрее второго первый велосипедист проехал 60 м за тоже время за которое второй велосипедист проехал 50 м . На сколько метров в минуту скорость велосипедиста больше скорости второго?
Ответ(ы):
Гость:
60/хм/мин-скорость 1,50/хм/мин-скорость 2 540:50/х-540:60/х=2 540х/50-540х/60=2 54х/5-54х/6=2 6*54х-5*54х=60 54х(6-5)=60 54х=60 х=60/54=10/9 60:10/9=60*9/10=54м/мин-скорость 1 50:10/9=50*9/10=45м/мин-скорость 2 54-45=9м/мин скорость 1 велосипедиста больше скорости 2
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