Придумай продолжение рассказа об ане и кате . рассказ анна не грусти . составь план

Литература
Придумай продолжение рассказа об ане и кате . рассказ анна не грусти . составь план
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А можно начало текста к которому надо придумать продолжение??
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