Срочнооооо..............

Математика
Срочнооооо..............
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-0,7 (0,6 з +0,4) + 0.3( 0,6 з+0,4) =0 -0,42з - 0,28 +0,18 з +0,12=0 -0,24 з = 0,16 з= - 0,16,24 з= 23
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