Срооочнооо!!!! Выписать те слова которые состоят из одинакого корня: поражать , пар??ет , обстановка , устанавливать , прекрасный , собака , прикосновение , жилет , холодный , квартира , иней .

Русский язык
Срооочнооо!!!! Выписать те слова которые состоят из одинакого корня: поражать , пар??ет , обстановка , устанавливать , прекрасный , собака , прикосновение , жилет , холодный , квартира , иней .
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Гость:
Обстановка и устанавливать
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