Сроооочно!!!!! выпишите из "сказки о царе Салтане" предложения с приложениями

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Сроооочно!!!!! выпишите из "сказки о царе Салтане" предложения с приложениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Кабы я была царица, — Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила богатыря» . В сени вышел царь-отец. Улетела лебедь-птица, А царевич и царица, Целый день проведши так, Лечь решились на тощак. «Грусть-тоска меня съедает; Чудо чудное завесть Мне б хотелось. «Ой вы, гости-господа, Долго ль ездили? куда?
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