Гость: Гость:

«Кабы я была царица, — Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила богатыря» . В сени вышел царь-отец. Улетела лебедь-птица, А царевич и царица, Целый день проведши так, Лечь решились на тощак. «Грусть-тоска меня съедает; Чудо чудное завесть Мне б хотелось. «Ой вы, гости-господа, Долго ль ездили? куда?