Сроооооочно! даю 40 баллов
Математика
Сроооооочно! даю 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4-1=3 части разница между виноградом и бананами 2) 12:3=4 кг приходится на 1 часть это и будет вес винограда. Схематический чертёж - 2 Ответ: 4кг весит виноград
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