У дениса было в 3 раза больше монет чем у Васи а у димы в два раза больше монет чем у дениса всего же монет было 50 сколько монет было у васи и у дениса
Математика
У дениса было в 3 раза больше монет чем у Васи а у димы в два раза больше монет чем у дениса всего же монет было 50 сколько монет было у васи и у дениса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - монеты у Васи 1) x+3x+6x = 50 10x = 50 x = 50:10 x = 5 2) 5*3 = 15 (монет) - у Дениса 3) 5*6 = 30 (монет) - у Димы Ответ: у Вас 5 монет, у Дениса - 15, а у Димы - 30.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Помогите составить на английский язык "Дружескую историю " не меньше 10 предложени?? пожалуйста срочно надо )))
Математика