У дениса было в 3 раза больше монет чем у Васи а у димы в два раза больше монет чем у дениса всего же монет было 50 сколько монет было у васи и у дениса

Математика

У дениса было в 3 раза больше монет чем у Васи а у димы в два раза больше монет чем у дениса всего же монет было 50 сколько монет было у васи и у дениса

Автор: Гость