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48:(72:18)+120×8реши по действиям
Математика
48:(72:18)+120×8реши по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:18=4 2)48:4=12 3)120*8=960 4)12+960=972
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