Помогите пожалуйста вычислить квадратный корень 288:21,2=(только этот пример написан дробью)
Алгебра
Помогите пожалуйста вычислить квадратный корень 288:21,2=(только этот пример написан дробью)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√288:212:10=12√265:53=3,68577(альтернативный вид) П.с. всё деление - это дробная черта.
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