Баллада "Вересковый мёд". Как создаётся в балладе мрачная атмосфера, не предвещающая благополучного финала? Выпишите слова, которые помогают нам представить образ шотландского короля.

Литература
Баллада "Вересковый мёд". Как создаётся в балладе мрачная атмосфера, не предвещающая благополучного финала? Выпишите слова, которые помогают нам представить образ шотландского короля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайну давно бы я выдал, если бы сын не мешал! Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочём А мне продавать свою совесть совестно будет при нём Сильный шотландский воин мальчика крепко связал И бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал Волны над ним сомкнулись. Замер последний крик… СЛОВА КОРОЛЯ: Пытка обоих ждёт Если не скажете, черти, как вы готовили мёд!
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