Помогите пажалуйста задача номер 182 у продавца осталось 840 пачек черного чаяб а зе??еного в 3 раза меньше.На сколько больше осталось пачек черного чая чем зеленого помогите
Математика
Помогите пажалуйста задача номер 182 у продавца осталось 840 пачек черного чаяб а зе??еного в 3 раза меньше.На сколько больше осталось пачек черного чая чем зеленого помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840 чёрного 840:3=280 зелёного 840-280=560 ответ: чёрного на 560 пачек больше
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Математика