Помогите пажалуйста задача номер 182 у продавца осталось 840 пачек черного чаяб а зе??еного в 3 раза меньше.На сколько больше осталось пачек черного чая чем зеленого помогите

Математика

Помогите пажалуйста задача номер 182 у продавца осталось 840 пачек черного чаяб а зе??еного в 3 раза меньше.На сколько больше осталось пачек черного чая чем зеленого помогите

Автор: Гость