Срочно!!!! Об'єм куба дорівнювала 2197 см кубічних. Визначити площу поверхні куба.

Физика
Срочно!!!! Об'єм куба дорівнювала 2197 см кубічних. Визначити площу поверхні куба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a³=2197см³; а=13см; Sодной грани=а²; а²=169 см²; граней у куба 6; Sполная=6а²=6*169 см²=1014 см² - это ответ.
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