Какое влияние природные условия аравийского полуострова оказали на деятельность и быт население
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Какое влияние природные условия аравийского полуострова оказали на деятельность и быт население
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как Климат на Аравийском полу острове очень жаркий это очень влияет на деятельность и быт населения. Земли там очень засушливы и для произрастания требуется очень много воды. Скот не может выжить без достаточного количества воды, да и самим жителям очень трудно работать так как сложно целый день проводить на жаре ,но людям все таки легче так как они приспособлены к жаре.
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