Математика 2 класс задание 7 страница 49 как заплатить 11 рублей
Математика
Математика 2 класс задание 7 страница 49 как заплатить 11 рублей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 и 1 рубль 9 и 2 рубля 8 и 3 рубля 7 и 4 рубля 6 и 5 рублей 5 и 6 рублей 4 и 7 рубля 3 и 8 рублей 2 и 9 рубля 1 и 10 рублей Ибо вообще в крайнем случаи 50-11= 39 рублей сдача
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