Математика 2 класс задание 7 страница 49 как заплатить 11 рублей

Гость: Гость:

10 и 1 рубль 9 и 2 рубля 8 и 3 рубля 7 и 4 рубля 6 и 5 рублей 5 и 6 рублей 4 и 7 рубля 3 и 8 рублей 2 и 9 рубля 1 и 10 рублей Ибо вообще в крайнем случаи 50-11= 39 рублей сдача