Пуля вылетает из ствола со скоростью 0,1 км/с. На каком расстоянии она окажется через 10 с ?
Физика
Пуля вылетает из ствола со скоростью 0,1 км/с. На каком расстоянии она окажется через 10 с ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=t×u s=10×0.1 s=1km s расстояние t время u скорость
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