Пуля вылетает из ствола со скоростью 0,1 км/с. На каком расстоянии она окажется через 10 с ?

Физика

Пуля вылетает из ствола со скоростью 0,1 км/с. На каком расстоянии она окажется через 10 с ?

Автор: Гость